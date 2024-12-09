Сооружение основного участка ВСМ Москва - Петербург начнется в 2025 году

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Строительство основного участка первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург может стартовать после завершения подготовки проектной документации в первой половине 2025 года. Об этом сообщил замглавы Минтранса РФ Алексей Шило при общении с прессой.

"Следует четко понимать, что сама ВСМ Москва - Санкт-Петербург, она включает семь этапов. Это, собственно, ВСМ. Плюс входы и выходы в Москву, Санкт-Петербург. Строительство входов уже началось. Поэтому с этой точки зрения Москва - Санкт-Петербург сегодня уже находится в работе. Но по вот этому основному участку, где у нас предусмотрено эстакадное прохождение самой магистрали и так далее, у нас проектная документация будет готова, надеемся, в первой половине 2025 года. После этого можно будет уже выходить на физическое строительство", - пояснил Шило.

Ранее министр транспорта РФ Роман Старовойт заявлял, что строительство ВСМ Москва - Санкт-Петербург может начаться уже в 2024 году.