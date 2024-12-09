В Абхазии в условиях энергодефицита закроют школы и детсады

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В Абхазии с 10 декабря закроют школы и детские сады из-за энергодефицита. Об этом заявил и. о. премьер-министра Абхазии Валерий Бганба в ходе заседания штаба по ситуации в энергоотрасли.

"Ситуация с энергообеспечением в Абхазии ухудшилась. Мы вынуждены были сегодня принять ряд решений. Одно из них - со вторника останавливаем работу школ и детских садов", - сказал он, не уточнив, на какой срок применяется такая мера.

И. о. первого вице-премьера, министра энергетики и транспорта Джансух Нанба указал, что с 9 ноября вынуждены были перейти к графику включений света в дневное время на 4 часа 40 минут.

Как заявил гендиректор "Черноморэнерго" Темур Джинджолии, при помощи дронов удалось выявить места, где работают майнинг-аппараты, но все они находятся в домах, куда без санкций войти невозможно. Бганба предложил отрезать электрические кабели, так как из-за ситуации со светом с трудом выпекают хлеб.