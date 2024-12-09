Путин пригласил лидеров ОДКБ на парад в Москве 9 мая

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Президент России Владимир Путин пригласил лидеров и воинские расчеты стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на парад по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

"Мы, безусловно, ждем лидеров государств - членов ОДКБ в Москве 9 мая 2025 года. Приглашаем также воинские расчеты ваших стран принять участие вмеcте с российскими военными в параде на Красной площади", - сказал российский лидер на встрече с руководителями парламентов стран ОДКБ.

Путин подчеркнул важность работы государств ОДКБ над сохранением исторической правды. Он также обратил внимание, что на прошедшем в ноябре саммите в Астане было условлено продолжить совместную работу по продвижению "вoсприятия завоеванной в 1945 году общей победы как единой ценности для всегo человечества".

ОДКБ - международная организация по вопросам безопасности, участниками которой сегодня являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.