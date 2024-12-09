Единственной валютой Сирии по-прежнему является сирийский фунт

Сирийский фунт по-прежнему является единственной валютой, разрешенной к обращению в Сирии. Об этом сказано в заявлении Центробанка Сирии, размещенном в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Валютой, разрешенной к обращению на территории Сирии, является сирийский фунт во всех его номиналах", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что ни одна из банкнот не выводилась из обращения.