ФСБ привела пример выражений, выдающих телефонных мошенников

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ФСБ России назвала наиболее распространенные слова, выдающие телефонных мошенников.

Как отмечает Центр общественных связей ФСБ, мошенника можно опознать по употреблению в речи таких выражений: безопасный счет, ваш гражданский долг, единый расчетный счет Центробанка, МВД, представитель службы безопасности банка, Следственный комитет, сообщите код из СМС (данные карты, СНИЛС, паспорта), ФСБ.

В службе также рекомендовали завершить разговор, если собеседник склоняет вас в экстренном порядке продать автомобиль или недвижимое имущество.