Австрия сняла вето на расширение Шенгенской зоны

Австрия сняла вето на расширение Шенгенской зоны, что позволит Болгарии и Румынии присоединиться к Шенгенскому соглашению. С соответствующим заявлением выступил министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер, передает телеканал ORF.

"Мы не будем мешать", - отметил он. "После "Шенгенского воздуха" "Шенгенская земля" теперь также открыта для Румынии и Болгарии", - указал глава МВД.

Как уточняет телеканал, это значит, что Австрия согласится на полное присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенскому соглашению на Совете министров внутренних дел ЕС в Брюсселе 12 декабря.