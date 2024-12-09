Цена золота на Comex впервые с 25 ноября достигала $2,7 тыс. за тройскую унцию

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

Цена фьючерса на золото с поставкой в феврале 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) составила $2,7 тыс. за тройскую унцию впервые с 25 ноября, свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 18:16 мск, стоимость драгметалла достигала $2,7 тыс. за тройскую унцию (+1,52%). К 18:38 мск цена золота замедлила рост и находилась на отметке в $2 694,4 за унцию (+1,31%).