В Тбилиси проходит очередной антиправительственный митинг

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В Тбилиси у здания парламента проходит очередной антиправительственный митинг, передает ТАСС.

Люди собрались у здания законодательного органа, перекрыли проспект Руставели. Их требования не изменились - проведение новых парламентских выборов и отставка действующего правительства. Силовиков вокруг парламента нет. Демонстрация проходит мирно.

Новая волна протестов вспыхнула в Грузии 28 ноября. Акции проходят ежедневно у парламента, длятся всю ночь и, по большей части, заканчиваются разгоном демонстрантов с применением спецсредств. Субботняя демонстрация прошла мирно, граждане сами ушли с проспекта Руставели.

Поводом для протестов стало заявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе о том, что правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" приняла решение до конца 2028 года не включать в повестку дня вопрос переговоров о членстве в Евросоюзе и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны сообщества.