Словарь Merriam-Webster назвал слово 2024 года

По мнению составителей толкового словаря Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, издаваемого компанией Merriam-Webster, словом 2024 года стало существительное polarization ("поляризация"). Об этом заявил ведущий редактор словаря Питер Соколовски в интервью Associated Press.

"Поляризация означает очень специфический вид разделения. Поляризация говорит о том, что мы тяготеем к крайностям, а не к центру", - указал он.

Вместе с тем уточняется, что в словаре Merriam-Webster слово "поляризация" имеет три значения, однако чаще всего термин употребляется для обозначения "возникновения сильных разногласий между противоборствующими группами".

Как указал Соколовски, "поляризация - это термин, который придает остроту другому слову". Наиболее часто он используется в США для описания расовых взаимоотношений, политики и идеологии, добавил он.

В 2024 году конкуренцию polarization составили слова demure ("скромный, сдержанный"), Fortnight ("Две недели", название песни американской певицы Тейлор Свифт) и totality ("совокупность", "тотальность").

Merriam-Webster, чей сайт ежемесячно посещают около 100 млн пользователей, выбирает слово года на основе анализа поисковых запросов на сайте словаря. В 2023 году компания назвала словом года прилагательное authentic ("аутентичный").