Минимальная цена сигарет в 2025 году составит 135 рублей за пачку

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Минсельхоз России рассчитал значение единой минимальной цены табачной продукции в 2025 году, она составит 135 рублей за пачку.

"Рассчитано значение единой минимальной цены табачной продукции в размере 135 рублей на период с 1 января 2025 г. по 31 декабря 2025 г.", - следует из материалов министерства.

Отмечается, что расчет произведен на основе минимального значения ставки акциза на единицу потребительской упаковки табачной продукции, установленной Налоговым кодексом РФ с 1 января 2025 г., ставки налога на добавленную стоимость и повышающего коэффициента.

В текущем году минимальная стоимость сигарет составляет 129 рублей за пачку.