Нетаньяху уверен, что Голаны навсегда останутся под властью Израиля

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Израиль нацелен навсегда сохранить контроль над Голанскими высотами. С таким заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в ходе пресс-конференции.

"Мы все понимаем огромную важность нашего присутствия там, на Голанских высотах, а не у их подножия. Наш контроль над Голанскими высотами обеспечивают нам безопасность. Голанские высоты всегда будут частью Израиля", - подчеркнул он.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были взяты Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году Кнессет принял закон, который в одностороннем порядке провозглашал суверенитет еврейского государства над этой территорией. Резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года аннексия была признана недействительной.