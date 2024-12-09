Абхазия попросила Россию разморозить соцвыплаты в республике

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И.о. премьер-министра Абхазии Валерий Бганба попросил председателя правительства РФ Михаила Мишустина возобновить социальные выплаты в республике.

"Я обратился с письмом к Мишустину, чтобы разморозили софинансирование заработных плат, в целом социальные выплаты", - сказал Бганба в беседе с ТАСС.

Некоторое время назад в ходе заседания штаба по энергетике он обратил внимание, что огромные средства уходят на оплату перетока электроэнергии из России.

РФ с сентября приостановила, а с ноября, за исключением пенсий, прекратила все социальные выплаты.

С 1 ноября Абхазия закупает российскую электроэнергию с тем, чтобы частично покрыть энергодефицит. Если с 1 ноября действовали четырехчасовые ограничения в поставке света, то с 9 декабря свет в дневное время в Абхазии есть всего 4 часа 40 минут. В ночное время с 21:00 до 07:00 электричество пока не отключают.

По решению властей, школы и детские сады будут закрыты до 17 декабря.