Al Mayadeen: израильские танки замечены в 20 км от Дамаска

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Израильские танки были замечены примерно в 20 км от столицы Сирии. Об этом информировал ливанский телеканал Al Mayadeen.

Сообщается, что танки продвинулись за пределы буферной зоны, в которую Израиль перебросил войска ранее на этой неделе, и дислоцировались вблизи южного населенного пункта Катана, в 21 км от Дамаска. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) пока никак не давала комментариев в этой связи, отмечает телеканал.

Ранее в пресс-службе ЦАХАЛ заявляли, что пехота и бронетанковые войска размещены вдоль границы с Сирией для обороны, десантники находятся в буферной зоне для предотвращения угроз.

В воскресенье утром израильская армия сообщила о развертывании своих сил в буферной зоне на границе с Сирией. По словам премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху, эти действия предприняты в связи с недавними событиями в арабской республике, являются временной мерой и носят оборонительный характер.