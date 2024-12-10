Лулу да Силву экстренно госпитализировали из-за кровоизлияния в мозг

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва срочно был госпитализирован после кровоизлияния в мозг. В октябре лидер республики упал и ударился затылком, медики предупреждали об угрозе внутреннего кровотечения.

Из пресс-релиза больницы Sírio-Libanês в городе Сан-Паулу следует, что Лулу да Силву госпитализировали после того, как он почувствовал головную боль. "МРТ показало внутричерепное кровоизлияние, возникшее из-за несчастного случая дома, произошедшего 19 октября. Операция прошла без происшествий", - сказано в сообщении.

Уточняется, что 79-летний президент перенес краниотомию - процедуру, при которой временно удаляется часть черепа для хирургических вмешательств. "Сейчас президент чувствует себя хорошо, находится под наблюдением в палате интенсивной терапии", - указали медики.

19 октября Лула да Силва получил бытовую травму в результате падения в своей резиденции. Его госпитализировали и наложили пять швов. Глава государства не поехал на саммит БРИКС в Казани 22-24 октября и принял участие в формате видеоконференции.

Лула да Силва родился в 1945 году в бразильском штате Пернамбуку. В 1980 году стал основателем Партии трудящихся, от которой был избран президентом и занимал этот пост два срока подряд с 2003 по 2011 год. В 2022 году он в третий раз выиграл выборы и вернулся в президентское кресло 1 января 2023 года.