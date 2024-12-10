Песков: на прямую линию с Путиным принято более 300 тыс. обращений

© Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на прямую линию с Владимиром Путиным принято уже свыше 300 тыс. обращений.

"Уже даже не десятки обращений приняты, мы уже перевалили тысяч, наверное, за триста", - отметил представитель Кремля.

Он добавил, что речь идет об обращениях, поступивших по всем каналам.