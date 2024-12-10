Бортников: Киев использует для террористических атак на РФ арсенал НАТО

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Киевский режим применяет для террористических атак в отношении России арсенал Североатлантического альянса. На это обратил внимание председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников в ходе заседания НАК.

"В этом году значительно выросло количество террористических посягательств, ставящих под угрозу безопасность Российской Федерации. В первую очередь, это связано с организованной "коллективным Западом" беспрецедентной ресурсной подпиткой киевского режима, который применяет для террористических атак предоставленный странами НАТО арсенал средств, включая ракетные системы, позволяющие бить вглубь территории нашей страны", - цитирует его Информационный центр НАК.

Бортников также отметил, что "противник при поддержке западных спецслужб развернул агрессивную антироссийскую пропаганду, активизировал вербовку исполнителей диверсионно-террористических актов, прибегая к обману, угрозам и шантажу".

Вместе с тем международные террористические организации формируют террористические ячейки в среде трудовых мигрантов, пытаются вовлекать в преступную деятельность молодежь, подчеркнул он.