Эрдоган обсудил с Рютте нынешнюю ситуацию в Сирии

© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте нынешнее положение дел в Сирии, подтвердив готовность Анкары содействовать освобождению страны от терроризма.

"Наш президент провел телефонный разговор с генсеком НАТО Марком Рютте. Обсуждались недавние события в Сирии. Эрдоган отметил, что Турция выступает за защиту территориальной целостности и стабильности Сирии с первого дня гражданской войны в этой стране", - следует из сообщения администрации турецкого лидера.

Эрдоган подчеркнул, что "Сирия должна управляться сирийским народом". "Турция сделает все возможное, чтобы построить единую Сирию, освобожденную от терроризма. Анкара намерена продолжать прилагать все доступные ей усилия в этом плане", - говорится в сообщении.