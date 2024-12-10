Российский рынок акций на открытии демонстрировал снижение ведущих индексов

© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Российский рынок акций на открытии торгов Московской биржи во вторник находился в красной зоне.

По состоянию на 10:00, индекс Мосбиржи снижался на 0,54% и составлял 2 559,07 пункта, индекс РТС также опускался на 0,57%, до 811,23 пункта. Вместе с тем курс юаня прибавил 5,3 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 13,912 руб.

К 10:18 индекс Мосбиржи ускорил снижение и торговался на уровне 2 550,89 пункта (-0,86%), индекс РТС составлял 808,63 пункта (-0,86%).

В свою очередь курс китайской валюты замедлил рост и находился на отметке в 13,8825 руб. (+2,35 коп.).