Орбан и Сийярто встретились в США с Трампом и Маском

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил США по приглашению будущего американского президента Дональда Трампа и встретился с ним в его поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида. Во встрече также участвовали предприниматель Илон Маск, Майк Уолтц, назначенный Трампом помощником президента по национальной безопасности, и глава венгерского МИД Петер Сийярто.

"День в Мар-а-Лаго с Дональдом Трампом и Илоном Маском", - указал Орбан на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Вместе с тем Сийярто отметил, что в беседе принимал участие Уолтц и "разговор был долгим".

Публикации сопровождались несколькими снимками со встречи в поместье Трампа, на которую Маск пришел со своим маленьким сыном. На одной из фотографий сделана надпись: "Америка. Будущее наступило".

В этом году Орбан и Трамп встречаются в Мар-а-Лаго уже в третий раз. Венгерский премьер открыто поддерживал кандидата Республиканской партии в ходе избирательной кампании в США и не скрывал, что рассчитывает на его возвращение в Белый дом.

Будапешт связывает с президентством Трампа надежды на урегулирование конфликта на Украине, которым политик обещал заняться после вступления в должность 20 января 2025 года.