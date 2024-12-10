Российские ВС освободили населенный пункт Желтое в ДНР

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Российские войска освободили населенный пункт Желтое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Подразделения группировки войск "Центр" в ходе активных действий освободили населенный пункт Желтое ДНР", - указали в российском оборонном ведомстве.

Согласно данным МО РФ, подразделения группировки также нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад и штурмового батальона ВСУ вблизи населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Димитров, Петровка и Пушкино ДНР и отразили восемь контратак вооруженных формирований ВСУ.

Уточняется, что противник потерял более 575 военнослужащих, боевую машину пехоты Bradley и бронетранспортер М113 американского производства, два автомобиля, 152-мм орудие Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30.