Лукашенко подтвердил, что в Белоруссии есть десятки ядерных боеголовок

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что на территории республики есть ядерное оружие, передает агентство БелТА.

"Я сюда ввез ядерные боеголовки. Не один десяток штук", - указал глава белорусского государства во время рабочей поездки в Борисов.

Он также обратил внимание, что его оппоненты, воспринимающие такие заявления как шутку, "даже не заметили" и "прозевали" этот момент.