Россия добавила еще 11 стран в перечень для получения единой электронной визы

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Россия добавила еще 11 государств в перечень стран, граждане которых смогут оформить единую электронную визу. Соответствующее сообщение распространил МИД РФ.

Уточняется, что в перечень иностранных государств, гражданам которых оформляется единая электронная виза, включены Барбадос, Бутан, Зимбабве, Иордания, Кения, Папуа - Новая Гвинея, Сент-Люсия, Тонга, Тринидад и Тобаго, Туркменистан, Эсватини. Так, теперь в указанный список входят 64 страны.

Вместе с тем распоряжением правительства из перечня исключены Андорра и Сербия, с которыми у России действуют соглашения о взаимных безвизовых поездках граждан.

Электронные визы оформляются на портале МИД РФ для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. Для их получения не требуется никаких документов, подтверждающих цель путешествия, при этом оформление занимает не более 4 дней. Детям до 6 лет такие визы оформляют бесплатно.