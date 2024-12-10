Цена фьючерса на золото впервые с 25 ноября превысила $2,7 тыс. за тройскую унцию

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Цена фьючерса на золото с поставкой в феврале 2024 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) впервые с 25 ноября поднялась выше $2 700 за тройскую унцию.

По состоянию на 15:08 мск, стоимость драгметалла достигала $2 700,9 за тройскую унцию (+0,56%). К 15:12 мск цена золота замедлила рост и торговалась на уровне $2 700,7 за унцию (+0,55%), свидетельствуют данные площадки.