Трамп предложил сделать Канаду и Мексику новыми штатами США

© Oleg Nikishin/ Getty Images/ТАСС

Канада и Мексика могли бы стать новыми американскими штатами. Такое мнение выразил избранный президент США Дональд Трамп в интервью телекомпании NBC News.

"Мы субсидируем Канаду на сумму свыше $100 млрд в год, мы субсидируем Мексику почти на $300 млрд. Если мы намерены субсидировать их дальше, пускай становятся новыми штатами", - указал политик.

25 ноября Трамп заявил, что в первый день работы на высшей государственной должности 20 января 2025 года введет пошлины в размере 25% на все товары из Канады и Мексики из-за нелегальной миграции и контрабанды наркотиков.