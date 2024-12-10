Песков: Россия и Абхазия обсуждают инвестсоглашение и соцвыплаты

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Россия и Абхазия продолжат обсуждение всех имеющихся тем, в числе которых соглашение об инвестпроектах и социальное обеспечение жителей республики. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при общении с журналистами.

"Тема межправительственного соглашения об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Абхазии, реакция абхазского парламента на этот документ и все другие вопросы, связанные с социальным обеспечением людей в Абхазии, с продолжением нашей помощи, это все вопросы, которые мы обсуждаем с нашими абхазскими друзьями. Мы продолжим это обсуждение", - сказал он. Таким образом представитель Кремля ответил на вопросы, как Москва будет реагировать на просьбу Сухума возобновить социальные выплаты в Абхазии и принимает ли во внимание отказ республики ратифицировать инвестсоглашение.

Днем ранее и.о. премьер-министра Абхазии Валерий Бганба попросил председателя правительства РФ Михаила Мишустина возобновить социальные выплаты в республике. Россия с сентября приостановила, а с ноября, за исключением пенсий, прекратила все соцвыплаты.