Лукашенко заявил, что цели для "Орешника" в Белоруссии будет определять Минск

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Белоруссия будет самостоятельно определять цели для "Орешника", а "нажимать кнопку" при необходимости Минск будет вместе с Москвой. Об этом заявил глава белорусского государства Александр Лукашенко.

По его словам, Россия поможет в эксплуатации, а Белоруссия определит цели. Россияне и белорусы "вместе будут нажимать на кнопку, если это нужно", указал Лукашенко.