В России запретят принимать в школы без знания русского языка

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Проект закона о запрете на зачисление в школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком прошел первое чтение в Госдуме.

Речь идет об инициативе, которую представила на рассмотрение Госдумы группа депутатов от всех пяти фракций во главе со спикером Вячеславом Володиным и вице-спикером Ириной Яровой, возглавляющей думскую комиссию по миграционной политике.

Ранее законопроект одобрило правительство РФ, но с учетом некоторых замечаний. Согласно документу иностранцы будут приниматься на обучение по основным общеобразовательным программам при условии предъявления документа, подтверждающего законность их нахождения на территории РФ. Вместе с тем при приеме в школу необходимо будет успешно сдать тестирование на знание русского языка.

"Лица, не прошедшие тестирование на знание русского языка, достаточное для освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, не допускаются до освоения указанных образовательных программ", - следует из законопроекта.

В случае принятия закона новые нормы начнут действовать с 1 апреля 2025 года.