Путин отметил, что санкции стали импульсом в развитии технологий России

© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в возможности страны совершить рывок вперед в цифровизации. На его взгляд, этому способствуют санкции Запада, задумывавшиеся для сдерживания России.

"Сегодня в России есть все для технологического рывка в цифровой сфере: ориентированная на его достижение система высшего образования, уникальные кадры, суверенные, опережающие зарубежные аналоги платформенные решения, преференции и льготы для IT-компаний и специалистов", - отметил он в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

"Даже пресловутые санкции, которые были задуманы нашими противниками в качестве способа для сдерживания России, послужили импульсом, в том числе для ускоренной разработки и внедрения российского программного обеспечения", - указал глава государства.