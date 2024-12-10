В России заболеваемость коронавирусом за неделю выросла на 7,9%

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В России заболеваемость коронавирусом за минувшую неделю выросла на 7,9%, а число госпитализаций увеличилось на 3,3%. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Как отмечается, рост числа госпитализаций зафиксирован в 42 субъектах, заболеваемости - в 64 регионах РФ.

За прошедший семидневный период выздоровели 30 628 человек, перенесших коронавирусную инфекцию, это на 7,3% больше по сравнению с показателем неделей ранее, число летальных исходов - 47, указали в штабе.