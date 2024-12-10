В Стокгольме и Осло пройдут церемонии вручения Нобелевских премий

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В столицах Норвегии и Швеции состоятся вручение Нобелевских премий и праздничный банкет для лауреатов и гостей. Мероприятия пройдут в день памяти Альфреда Нобеля, который умер 10 декабря 1896 года.

Король Швеции Карл ХVI Густав в филармонии Стокгольма предаст 11 нобелевским лауреатам почетные дипломы и золотые медали. Премия мира, в соответствии с завещанием Нобеля, вручается в Осло председателем Норвежского нобелевского комитета. Церемония будет организована в ратуше, на ней будут присутствовать члены норвежского правительства и королевской семьи.

Лауреатами Нобелевской премии в области физиологии и медицины 2024 года стали ученые Виктор Амброс и Гари Равкин из США за "открытие молекул микроРНК и их роли в посттранскрипционной регуляции действия гена".

Премия по физике присуждена американцу Джону Хопфилду и канадскому ученому британского происхождения Джеффри Хинтону за фундаментальные открытия и изобретения, обеспечивающие обучение машин с помощью искусственных нейронных сетей.

Нобелевская премия в области химии за 2024 год присуждена американским ученым Дэвиду Бейкеру и Джону Джамперу, а также британскому исследователю Демису Хассабису за "компьютерное моделирование структур белков", а также за "прогнозирование структур белков".

Нобелевскую премию по литературе в 2024 году получит южнокорейская писательница Хан Ган. Ее отметили за "мощную поэтическую прозу, которая борется с историческими травмами и демонстрирует хрупкость человеческой жизни".

Лауреатами премии Государственного банка Швеции по экономике памяти Альфреда Нобеля стали работающие в США ученые Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон за исследования причин различий благосостояния наций.

Как и остальные нобелевские награды, премия мира вручается 10 декабря. Вместе с тем, согласно последней воле Нобеля, в отличие от четырех остальных наград, официально носящих его имя, она присуждается не в Стокгольме, а в Осло.

Нобелевскую премию мира 2024 года получил японская ассоциация Nihon Hidankyo, которая объединяет людей, переживших американские атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Движение отметили "за усилия по достижению мира, свободного от ядерного оружия".

Нобелевскую премию с 1901 года вручали 621 раз. Лауреатами стали 1 тыс. человек и организаций. Размер денежной составляющей премии в каждой номинации в 2024 году составит $1,01 млн.