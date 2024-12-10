Главой временного правительства Сирии стал Мухаммед аль-Башир

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Мухаммед аль-Башир сообщил о своем назначении главой правительства Сирии переходного периода, передает телеканал Al Arabiya.

"Заседание было посвящено передаче дел от правительства свергнутого режима временному сирийскому правительству. Оно будет курировать вопросы государственного управления в течение переходного периода, который может завершиться 1 марта. Нам было поручено вести дела сирийского правительства до 1 марта 2025 года", - сказал он по итогам совместного заседания Совета министров, прежде подчинявшегося Башару Асаду, и так называемого Правительства спасения, сформированного в ноябре 2017 года группировкой "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ).

Мухаммед аль-Башир возглавлял "Правительство спасения Сирии" с января текущего года. Эта оппозиционная структура была создана в качестве альтернативы официальному правительству и осуществляла административное управление на территориях, которые находились под контролем вооруженной оппозиции в сирийской провинции Идлиб.