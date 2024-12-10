Европа нашла защиту от Трампа в Латинской Америке

Игорь Пшеничников, политолог

ЕС и южноамериканский торговый блок МЕРКОСУР, в который входят Аргентина, Бразилия, Уругвай и Парагвай, заключили в Монтевидео соглашение о свободной торговле.

Это случилось после 25 лет переговоров между ЕС и МЕРКОСУР. Не будь Трампа на горизонте с его намерением "сделать Америку снова великой" за счет других стран путем введения высоких торговых пошлин, эти переговоры шли бы и по сей день. Но Европа решила себя хоть как-то обезопасить с помощью Латинской Америки с ее огромным рынком, который давно был готов открыться для Старого Света.

После состоявшегося в Монтевидео саммита ЕС-МЕРКОСУР, на котором было подписано соглашение о свободной торговле, стороны отметили его крайнюю необходимость "в условиях растущего протекционизма во всём мире", который провоцируется намерениями Трампа.

"Это соглашение - не просто экономическая возможность, это политическая необходимость, - сказала на итоговой пресс-конференции в Монтевидео председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. — Сильные ветры дуют в противоположном направлении, к изоляции и раздробленности, но это соглашение - наш ближайший ответ".

Это прямое признание в том, что Европа будет противостоять Трампу с его протекционистской политикой. Европейские чиновники и сторонники сделки говорят, что она защитит страны ЕС от возможного повышения торговых пошлин, которыми угрожает избранный президент США Дональд Трамп.

Это соглашение позволит также снизить зависимость ЕС от торговли с Китаем. Оно является попыткой Европы противостоять Китаю, который тоже рассматривает Латинскую Америку, как необычайно богатый и перспективный рынок для двустороннего обмена товарами.

Буквально в прошлом месяце Китай открыл в Перу гигантский глубоководный порт Чанкай, который планируется превратить в некий "торговый портал" Китая в Новый Свет. Китай также обновил соглашение о свободной торговле с Перу и объявил о начале строительства железнодорожной магистрали из порта Чанкай в Бразилию, что создаст целую систему сухопутно-морской логистики между Китаем и Латинской Америкой.

Мощная и быстрая экспансия Китая в Латинской Америке грозит не оставить места там не только для США, но и для Европы. После Трампа с его планами повысить пошлины это была вторая причина, почему ЕС так быстро подписал соглашение с МЕРКОСУР, которое еще недавно считалось сырым.

Между тем, соглашение между ЕС и МЕРКОСУР должны будут ратифицировать все члены ЕС. Но все члены ЕС рады этой сделке. Франция, самый ярый критик этой сделки, уже назвала её "неприемлемой". Министр торговли Франции Софи Примасс пообещала противостоять следующим этапам соглашения, сославшись на экологические и сельскохозяйственные проблемы.

Европейские фермеры неоднократно протестовали против соглашения между ЕС и МЕРКОСУР, которое, по их словам, приведёт к дешёвому импорту южноамериканских товаров, в частности говядины, которые "не соответствуют экологическим стандартам и стандартам безопасности пищевых продуктов ЕС".

Кроме того, Италия уже заявила, что нет никаких условий для подписания соглашения с МЕРКОСУР. И Польша тоже сделала заявление о том, что выступает против соглашения о свободной торговле в его нынешнем виде. Европейские "зелёные" также в целом выступают против соглашения, называя его "сделкой, вредящей климату".

С другой стороны, группа стран ЕС, включая Германию и Испанию, заявляет, что сделка жизненно важна для блока, который стремится диверсифицировать свою торговлю после почти полного закрытия российского рынка и опасений по поводу зависимости от Китая.

Сторонники сделки в ЕС рассматривают МЕРКОСУР как рынок для европейских автомобилей, машин и химикатов, а также как потенциально надёжный источник критически важных минералов, таких как литий, необходимый в условиях бурного роста IT-индустрии. Они также указывают на преимущества для европейского сельского хозяйства, поскольку соглашение обеспечивает ему более широкий доступ в Латинскую Америку и снижение тарифов на сыры, ветчину и вино из ЕС.

Для заключения торгового соглашения потребуется одобрение 15 из 27 членов ЕС, представляющих 65% населения ЕС, а также простое большинство голосов в Европейском парламенте. Страны Южной Америки, входящие в МЕРКОСУР, сохраняют оптимизм в отношении того, что ЕС в конечном итоге одобрит сделку и что Франция не сможет собрать блокирующее меньшинство.