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Ученые зафиксировали на Солнце сильную вспышку

Ученые зафиксировали на Солнце сильную вспышку
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На Солнце во вторник зафиксировали вспышку высокого класса М. Об этом информировала Гелиогеофизическая служба "ИПГ".

"Во вторник, 10 декабря, в 09:48 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M6.4 продолжительностью 19 минут. Вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи", - следует из сообщения.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность возрастает в 10 раз. Вспышки обычно сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут вызывать магнитные бури.
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