Текущие события
СВО
Израиль vs ХАМАС
Восстановление Донбасса
Второй срок Трампа
Антироссийские санкции
Самые читаемые
Главные обсуждения
Наиболее обсуждаемые
Rate it
/ Дальнее зарубежье / Экономика / Энергетический диалог / Нефть и газ
ОПЕК+ продлил добровольные ограничения на добычу нефти

Александр Новак оценил ситуация на нефтяном рынке как стабильную

ОПЕК+ продлил добровольные ограничения на добычу нефти
По теме:

Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности

Намеченная на начало календарной зимы очередная встреча министров ОПЕК+ состоялась с некоторым опозданием, только 5 декабря. Явно потребовались предварительные согласования. Ведь альянс в некотором замешательстве, так как январское возвращение Дональда Трампа в Белый дом может изменить и без того сложную ситуация на глобальном рынке нефти – американская нефтедобыча может продолжить увеличиваться, тесня прежде всего нефть ОПЕК+. Еще и западная пресса активно спекулирует на том, что «бунт» в ОПЕК+ может поднять Казахстан.

Как сообщало Саудовское агентство печати, 27 ноября Александр Новак побывал в Багдаде, где встречался с министром энергетики Саудовской Аравии Абдель Азизом бен Сальманом Аль Саудом и главой Минэнерго Казахстана Алмасадамом Саткалиевым. На переговорах обсуждалась ситуация на нефтяном рынке и подчеркнули важность полного соблюдения соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Раунд в Багдаде стал предтечей главной сессии альянса.

5 декабря Александр Новак в качестве сопредседателя провел 38-ю министерскую встречу стран ОПЕК и не-ОПЕК, а также 57-е заседание Совместного министерского мониторингового комитета стран ОПЕК+ в режиме видеоконференцсвязи.

Согласно коммюнике, опубликованному на официальном сайте ОПЕК, восемь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), которые ранее объявили о дополнительных добровольных корректировках в апреле 2023 г. и ноябре 2023 г., провели виртуальную встречу в рамках 38-й встречи министров стран-членов ОПЕК и не-ОПЕК.

Цель встречи – усилить меры предосторожности ОПЕК+, направленные на поддержку стабильности и баланса нефтяных рынков. «Восьмерка» решила продлить дополнительные добровольные корректировки в размере 1,65 млн баррелей в сутки (б/с), которые были объявлены в апреле 2023 года, до конца декабря 2026 года.

Более того, эти страны продлят свои дополнительные добровольные корректировки в объеме 2,2 млн б/с, о которых было объявлено в ноябре 2023 года, до конца марта 2025 года, а затем корректировки в 2,2 млн б/с будут постепенно отменяться в ежемесячном режиме до конца сентября 2026 года для поддержки стабильности рынка. Это ежемесячное увеличение может быть приостановлено или отменено в зависимости от рыночных условий. Изначально планировалось постепенно отменять добровольные ограничения с конца 2024 года, но решение несколько раз откладывалось из-за нестабильной ситуации на нефтяном рынке.

Также решено продлить действие режима общей добычи сырой нефти для стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, в соответствии с Договором о сотрудничестве, согласованным на 35-й встрече министров, до 31 декабря 2026 года.

Александр Новак по итогам заседания министерской встречи ОПЕК+ в интервью телеканалу «России 24» оценил ситуация на нефтяном рынке как стабильную: «Мы наблюдаем баланс спроса и предложения; а цены, которые на рынке, также отражают текущий статус в зимний период».

Россия в рамках договоренностей ОПЕК+ сможет наращивать добычу на 236 тыс. б/c и с апреля до конца 2025 года довести производство до 9,21 млн б/c. К концу 2026 года эти показатели должны вырасти еще на 235 тыс. баррелей, до 9,45 млн б/c. Однако все эти планы вполне могут быть вновь пересмотрены и отложены. Что, конечно, волнует российских нефтедобытчиков.

В день заседания ОПЕК+ глава «Роснефти» Игорь Сечин выступал с ключевым докладом на Веронском Евразийском форуме в ОАЭ, и в очередной раз напомнил, что политика созданного в 2016 году альянса ОПЕК+ позволила американским нефтедобытчикам рассчитаться с долгами, нарастить добычу, инвестировать в НИОКР, а также превратить США в ведущего экспортера энергоресурсов.

По мнению Сечина, благоприятная политическая конъюнктура должна оказать дальнейшую поддержку американской энергетике. В бизнес-кругах США есть мнение, что для успеха президентского срока Дональда Трампа (официально вступит в должность 20 января 2025 года) необходим, в том числе, вывод на рынок дополнительных 3 млн баррелей нефти в сутки. Но эти «бочки», отметил И.Сечин, могут «выйти не только из США» – сокращение добычи ОПЕК+ привело к возникновению значительных свободных мощностей, которые могут быть использованы в политических целях.

В целом решения ОПЕК+ выглядят взвешенными и логичными. Но, очевидно, есть проблема с лептой североамериканских сланцевых добытчиков, которая продолжит расти в «тепличных» условиях. Альянс же считает ситуацию контролируемой, и при необходимости в любой момент может объявить о созыве внеплановой встречи ОПЕК+ для корректировки производственного режима.

Мировые цены на нефть прореагировали на «новации» ОПЕК+ небольшим ростом, но затем перешли к падению. Котировки ускорили снижение 6 декабря: февральские фьючерсы на сорт Brent отступили к отметке $71 за баррель. Торговую неделю нефть завершила в минусе. Так что ОПЕК+ ждет непростой 2025 год.

 

 

 
Нравится
Добавить комментарий
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подробнее по теме «Энергетический диалог»:

03.12.2024
Ждет ли Европу новый энергетический кризис?
26.11.2024
В Молдавии считают, что прекращение поставок газа из России обернется катастрофой
26.11.2024
Трамп затевает революцию в американской энергетике
25.11.2024
США ужесточают санкции против Газпрома
18.11.2024
«Газпром» закрывает вентиль
14.11.2024
ОПЕК+ сохраняет ограничения на добычу нефть
12.11.2024
Вучич: страны встанут в очередь к России за газом, если США ограничат экспорт СПГ
11.11.2024
Переведет ли Трамп Tesla на бензин?
08.11.2024
Фон дер Ляйен считает, что ЕС получает много газа из РФ и его нужно заменить американским
02.11.2024
Глобальный избыток ископаемого топлива – фантом или реальность?
31.10.2024
Россия наращивает нефтяной экспорт
30.10.2024
Брюссель подрывает энергобезопасность Европы
22.10.2024
БРИКС: импортеры энергоресурсов обеспечат спрос на российские углеводороды
14.10.2024
Энергетическое самоубийство Европы
Логин

Ваш город:

Расширенный поиск
USD 10/12 97.9241
EUR 10/12 104.8872

Топ 10 новостей

Все новости

/ru/?module=news&action=view&id=174576
* Реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента:
Голос Америки, Idel.Реалии, Кавказ.Реалии, Крым.Реалии, Телеканал Настоящее Время, Azatliq Radiosi, Радио Свобода, Сибирь.Реалии, Фактограф, Север.Реалии, MEDIUM-ORIENT, Пономарев Лев Александрович, Савицкая Людмила Алексеевна, Маркелов Сергей Евгеньевич, Камалягин Денис Николаевич, Апахончич Дарья Александровна, Medusa Project, Первое антикоррупционное СМИ, VTimes.io, Баданин Роман Сергеевич, Гликин Максим Александрович, Маняхин Петр Борисович, Ярош Юлия Петровна, Чуракова Ольга Владимировна, Железнова Мария Михайловна, Лукьянова Юлия Сергеевна, Маетная Елизавета Витальевна, The Insider SIA, Рубин Михаил Аркадьевич, Гройсман Софья Романовна, Рождественский Илья Дмитриевич, Апухтина Юлия Владимировна, Постернак Алексей Евгеньевич, Телеканал Дождь, Петров Степан Юрьевич, Istories fonds, Шмагун Олеся Валентиновна, Мароховская Алеся Алексеевна, Долинина Ирина Николаевна, Шлейнов Роман Юрьевич, Анин Роман Александрович, Великовский Дмитрий Александрович, Альтаир 2021, Ромашки монолит, Главный редактор 2021, Вега 2021, Важные иноагенты, Каткова Вероника Вячеславовна, Карезина Инна Павловна, Кузьмина Людмила Гавриловна, Костылева Полина Владимировна, Лютов Александр Иванович, Жилкин Владимир Владимирович, Жилинский Владимир Александрович, Тихонов Михаил Сергеевич, Пискунов Сергей Евгеньевич, Ковин Виталий Сергеевич, Кильтау Екатерина Викторовна, Любарев Аркадий Ефимович, Гурман Юрий Альбертович, Грезев Александр Викторович, Важенков Артем Валерьевич, Иванова София Юрьевна, Пигалкин Илья Валерьевич, Петров Алексей Викторович, Егоров Владимир Владимирович, Гусев Андрей Юрьевич, Смирнов Сергей Сергеевич, Верзилов Петр Юрьевич, ЗП, Зона права, ЖУРНАЛИСТ-ИНОСТРАННЫЙ АГЕНТ, Вольтская Татьяна Анатольевна, Клепиковская Екатерина Дмитриевна, Сотников Даниил Владимирович, Захаров Андрей Вячеславович, Симонов Евгений Алексеевич, Сурначева Елизавета Дмитриевна, Соловьева Елена Анатольевна, Арапова Галина Юрьевна, Перл Роман Александрович, МЕМО, Mason G.E.S. Anonymous Foundation, Stichting Bellingcat, Москоу диджитал медиа, РС-Балт
Источник: https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/ данные на 15.10.2021
* Сведения реестра НКО, выполняющих функции иностранного агента:
Центр гендерных исследований, Четвертый сектор, Фонд защиты прав граждан Штаб, Институт права и публичной политики, Лаборатория социальных наук, Фонд борьбы с коррупцией, Альянс врачей, Центр по работе с проблемой насилия НАСИЛИЮ.НЕТ, Мы против СПИДа, СВЕЧА, Феникс ПЛЮС, Открытый Петербург, Гуманитарное действие, Лига Избирателей, Правовая инициатива, Гражданская инициатива против экологической преступности, Гражданский Союз, благотворительный Центр Хасдей Ерушалаим, Центр поддержки и содействия развитию средств массовой информации, Горячая Линия, В защиту прав заключенных, Институт глобализации и социальных движений, Центр социально-информационных инициатив Действие, ВМЕСТЕ, Благотворительный фонд охраны здоровья и защиты прав граждан, Благотворительный фонд помощи осужденным и их семьям, Фонд Тольятти, Новое время, Серебряная тайга, Так-Так-Так, центр Сова, центр Анна, Проект Апрель, Самарская губерния, Эра здоровья, общество Мемориал, Аналитический Центр Юрия Левады, Издательство Парк Гагарина, Фонд содействия защите здоровья и социальной справедливости имени Андрея Рылькова, Сфера, СИБАЛЬТ, Уральская правозащитная группа, Женщины Евразии, Институт прав человека, Фонд защиты гласности, Центр по правам человека, Дальневосточный центр инициатив и социального партнерства, Пермский региональный правозащитный центр, Гражданское действие, Центр независимых социологических исследований, Сутяжник, АКАДЕМИЯ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА, Частное учреждение по реализации программ и проектов Совета Министров, Центр развития некоммерческих организаций, Гражданское содействие, Трансперенси Интернешнл-Р, Центр Защиты Прав Средств Массовой Информации, Институт развития прессы - Сибирь, Фонд поддержки свободы прессы, Гражданский контроль, Человек и Закон, Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова, Информационное агентство МЕМО.РУ, Институт региональной прессы, Институт Развития Свободы Информации, Экозащита!-Женсовет, Общественный вердикт, Евразийская антимонопольная ассоциация, Милославский Павел Юрьевич, Шнырова Ольга Вадимовна, Сечина Анастасия Евгеньевна, Чанышева Лилия Айратовна, Сидорович Ольга Борисовна, Таранова Юлия Николаевна, Туровский Александр Алексеевич, Васильева Анастасия Евгеньевна, Ривина Анна Валерьевна, Бурдина Юлия Владимировна, Бойко Анатолий Николаевич, Писемский Евгений Александрович, Пивоваров Андрей Сергеевич, Дугин Сергей Георгиевич, Аверин Виталий Евгеньевич, Барахоев Магомед Бекханович, Шевченко Дмитрий Александрович, Шарипков Олег Викторович, Мошель Ирина Ароновна, Шведов Григорий Сергеевич, Пономарев Лев Александрович, Каргалицкий Борис Юльевич, Созаев Валерий Валерьевич, Исакова Ирина Александровна, Исламов Тимур Рифгатович, Романова Ольга Евгеньевна, Щаров Сергей Алексадрович, Цирульников Борис Альбертович, Халидова Марина Владимировна, Людевиг Марина Зариевна, Федотова Галина Анатольевна, Паутов Юрий Анатольевич, Верховский Александр Маркович, Пислакова-Паркер Марина Петровна, Кочеткова Татьяна Владимировна, Чуркина Наталья Валерьевна, Акимова Татьяна Николаевна, Золотарева Екатерина Александровна, Рачинский Ян Збигневич, Жемкова Елена Борисовна, Гудков Лев Дмитриевич, Илларионова Юлия Юрьевна, Саранг Анна Васильевна, Захарова Светлана Сергеевна, Аверин Владимир Анатольевич, Щур Татьяна Михайловна, Щур Николай Алексеевич, Блинушов Андрей Юрьевич, Мосин Алексей Геннадьевич, Гефтер Валентин Михайлович, Симонов Алексей Кириллович, Флиге Ирина Анатольевна, Мельникова Валентина Дмитриевна, Вититинова Елена Владимировна, Баженова Светлана Куприяновна, Исаев Сергей Владимирович, Максимов Сергей Владимирович, Беляев Сергей Иванович, Голубева Елена Николаевна, Ганнушкина Светлана Алексеевна, Закс Елена Владимировна, Буртина Елена Юрьевна, Гендель Людмила Залмановна, Кокорина Екатерина Алексеевна, Шуманов Илья Вячеславович, Арапова Галина Юрьевна, Свечников Анатолий Мариевич, Прохоров Вадим Юрьевич, Шахова Елена Владимировна, Подузов Сергей Васильевич, Протасова Ирина Вячеславовна, Литинский Леонид Борисович, Лукашевский Сергей Маркович, Бахмин Вячеслав Иванович, Шабад Анатолий Ефимович, Сухих Дарья Николаевна, Орлов Олег Петрович, Добровольская Анна Дмитриевна, Королева Александра Евгеньевна, Смирнов Владимир Александрович, Вицин Сергей Ефимович, Золотухин Борис Андреевич, Левинсон Лев Семенович, Локшина Татьяна Иосифовна, Орлов Олег Петрович, Полякова Мара Федоровна, Резник Генри Маркович, Захаров Герман Константинович
Источник: http://unro.minjust.ru/NKOForeignAgent.aspx данные на 08.10.2021
* Единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими:
Высший военный Маджлисуль Шура, Конгресс народов Ичкерии и Дагестана, Аль-Каида, Асбат аль-Ансар, Священная война, Исламская группа, Братья-мусульмане, Партия исламского освобождения, Лашкар-И-Тайба, Исламская группа, Движение Талибан, Исламская партия Туркестана, Общество социальных реформ, Общество возрождения исламского наследия, Дом двух святых, Джунд аш-Шам, Исламский джихад, Имарат Кавказ, АБТО, Правый сектор, Исламское государство, Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам, Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского, Аджр от Аллаха Субхану уа Тагьаля SHAM, АУМ Синрике, Ат-Тавхида Валь-Джихад, Чистопольский Джамаат, Рохнамо ба суи давлати исломи, Террористическое сообщество Сеть, Катиба Таухид валь-Джихад, Хайят Тахрир аш-Шам, Ахлю Сунна Валь Джамаа
Источник: http://nac.gov.ru/terroristicheskie-i-ekstremistskie-organizacii-i-materialy.html данные на 12.10.2021
* Перечень общественных объединений и религиозных организаций в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности:
Национал-большевистская партия, ВЕК РА, Рада земли Кубанской Духовно Родовой Державы Русь, Община Духовного Управления Асгардской Веси Беловодья, Славянская Община Капища Веды Перуна, Мужская Духовная Семинария Староверов-Инглингов, Нурджулар, К Богодержавию, Таблиги Джамаат, Свидетели Иеговы, Русское национальное единство, Национал-социалистическое общество, Джамаат мувахидов, Объединенный Вилайат Кабарды, Балкарии и Карачая, Союз славян, Ат-Такфир Валь-Хиджра, Пит Буль, Национал-социалистическая рабочая партия России, Славянский союз, Формат-18, Благородный Орден Дьявола, Армия воли народа, Национальная Социалистическая Инициатива города Череповца, Духовно-Родовая Держава Русь, Русское национальное единство, Древнерусской Инглистической церкви Православных Староверов-Инглингов, Русский общенациональный союз, Движение против нелегальной иммиграции, Кровь и Честь, О свободе совести и о религиозных объединениях, Омская организация общественного политического движения Русское национальное единство, Северное Братство, Клуб Болельщиков Футбольного Клуба Динамо, Файзрахманисты, Мусульманская религиозная организация п. Боровский, Община Коренного Русского народа Щелковского района, Правый сектор, УНА - УНСО, Украинская повстанческая армия, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Белый Крест, Misanthropic division, Религиозное объединение последователей инглиизма, Народная Социальная Инициатива, TulaSkins, Этнополитическое объединение Русские, Русское национальное объединение Атака, Мечеть Мирмамеда, Община Коренного Русского народа г. Астрахани, ВОЛЯ, Меджлис крымскотатарского народа, Рубеж Севера, ТОЙС, О противодействии экстремистской деятельности, РЕВТАТПОД, Артподготовка, Штольц, В честь иконы Божией Матери Державная, Сектор 16, Независимость, Фирма, Молодежная правозащитная группа МПГ, Курсом Правды и Единения, Каракольская инициативная группа, Автоград Крю, Союз Славянских Сил Руси, Алля-Аят, Благотворительный пансионат Ак Умут, Русская республика Русь, Арестантское уголовное единство, Башкорт, Нация и свобода, Нация и свобода, W.H.С., Фалунь Дафа, Иртыш Ultras, Русский Патриотический клуб-Новокузнецк/РПК, Сибирский державный союз, Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан, Штабы Навального, Совет граждан СССР Прикубанского округа г. Краснодара, Мужское государство, Народное объединение русского движения, Народное движение Адат, Народный совет граждан РСФСР СССР Архангельской области, Проект Штурм, Граждане СССР, Держава Союз Советских Светлых Родов, Совет Советских Социалистических Районов, Meta Platforms Inc, Facebook, Instagram, WhatsApp, СИЧ-С14, Добровольческое Движение Организации украинских националистов, Черный Комитет, Татарстанское Региональное Всетатарское общественное движение, Невоград, Молодежное Демократическое Движение Весна, Верховный Совет Татарской Автономной Советской Социалистической Республики, Конгресс ойрат-калмыцкого народа, Исполнительный комитет совета народных депутатов Красноярского края, Этническое национальное объединение, ЛГБТ, Я.МЫ Сергей Фургал
Источник: https://minjust.gov.ru/ru/documents/7822/ данные на 28.09.2021

Сообщите об орфографической ошибке

Сообщить
Выделенный текст слишком длинный.