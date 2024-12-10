ОПЕК+ продлил добровольные ограничения на добычу нефти

Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности

Намеченная на начало календарной зимы очередная встреча министров ОПЕК+ состоялась с некоторым опозданием, только 5 декабря. Явно потребовались предварительные согласования. Ведь альянс в некотором замешательстве, так как январское возвращение Дональда Трампа в Белый дом может изменить и без того сложную ситуация на глобальном рынке нефти – американская нефтедобыча может продолжить увеличиваться, тесня прежде всего нефть ОПЕК+. Еще и западная пресса активно спекулирует на том, что «бунт» в ОПЕК+ может поднять Казахстан.

Как сообщало Саудовское агентство печати, 27 ноября Александр Новак побывал в Багдаде, где встречался с министром энергетики Саудовской Аравии Абдель Азизом бен Сальманом Аль Саудом и главой Минэнерго Казахстана Алмасадамом Саткалиевым. На переговорах обсуждалась ситуация на нефтяном рынке и подчеркнули важность полного соблюдения соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Раунд в Багдаде стал предтечей главной сессии альянса.

5 декабря Александр Новак в качестве сопредседателя провел 38-ю министерскую встречу стран ОПЕК и не-ОПЕК, а также 57-е заседание Совместного министерского мониторингового комитета стран ОПЕК+ в режиме видеоконференцсвязи.

Согласно коммюнике, опубликованному на официальном сайте ОПЕК, восемь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), которые ранее объявили о дополнительных добровольных корректировках в апреле 2023 г. и ноябре 2023 г., провели виртуальную встречу в рамках 38-й встречи министров стран-членов ОПЕК и не-ОПЕК.

Цель встречи – усилить меры предосторожности ОПЕК+, направленные на поддержку стабильности и баланса нефтяных рынков. «Восьмерка» решила продлить дополнительные добровольные корректировки в размере 1,65 млн баррелей в сутки (б/с), которые были объявлены в апреле 2023 года, до конца декабря 2026 года.

Более того, эти страны продлят свои дополнительные добровольные корректировки в объеме 2,2 млн б/с, о которых было объявлено в ноябре 2023 года, до конца марта 2025 года, а затем корректировки в 2,2 млн б/с будут постепенно отменяться в ежемесячном режиме до конца сентября 2026 года для поддержки стабильности рынка. Это ежемесячное увеличение может быть приостановлено или отменено в зависимости от рыночных условий. Изначально планировалось постепенно отменять добровольные ограничения с конца 2024 года, но решение несколько раз откладывалось из-за нестабильной ситуации на нефтяном рынке.

Также решено продлить действие режима общей добычи сырой нефти для стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, в соответствии с Договором о сотрудничестве, согласованным на 35-й встрече министров, до 31 декабря 2026 года.

Александр Новак по итогам заседания министерской встречи ОПЕК+ в интервью телеканалу «России 24» оценил ситуация на нефтяном рынке как стабильную: «Мы наблюдаем баланс спроса и предложения; а цены, которые на рынке, также отражают текущий статус в зимний период».

Россия в рамках договоренностей ОПЕК+ сможет наращивать добычу на 236 тыс. б/c и с апреля до конца 2025 года довести производство до 9,21 млн б/c. К концу 2026 года эти показатели должны вырасти еще на 235 тыс. баррелей, до 9,45 млн б/c. Однако все эти планы вполне могут быть вновь пересмотрены и отложены. Что, конечно, волнует российских нефтедобытчиков.

В день заседания ОПЕК+ глава «Роснефти» Игорь Сечин выступал с ключевым докладом на Веронском Евразийском форуме в ОАЭ, и в очередной раз напомнил, что политика созданного в 2016 году альянса ОПЕК+ позволила американским нефтедобытчикам рассчитаться с долгами, нарастить добычу, инвестировать в НИОКР, а также превратить США в ведущего экспортера энергоресурсов.

По мнению Сечина, благоприятная политическая конъюнктура должна оказать дальнейшую поддержку американской энергетике. В бизнес-кругах США есть мнение, что для успеха президентского срока Дональда Трампа (официально вступит в должность 20 января 2025 года) необходим, в том числе, вывод на рынок дополнительных 3 млн баррелей нефти в сутки. Но эти «бочки», отметил И.Сечин, могут «выйти не только из США» – сокращение добычи ОПЕК+ привело к возникновению значительных свободных мощностей, которые могут быть использованы в политических целях.

В целом решения ОПЕК+ выглядят взвешенными и логичными. Но, очевидно, есть проблема с лептой североамериканских сланцевых добытчиков, которая продолжит расти в «тепличных» условиях. Альянс же считает ситуацию контролируемой, и при необходимости в любой момент может объявить о созыве внеплановой встречи ОПЕК+ для корректировки производственного режима.

Мировые цены на нефть прореагировали на «новации» ОПЕК+ небольшим ростом, но затем перешли к падению. Котировки ускорили снижение 6 декабря: февральские фьючерсы на сорт Brent отступили к отметке $71 за баррель. Торговую неделю нефть завершила в минусе. Так что ОПЕК+ ждет непростой 2025 год.