Путин позитивно оценил идею об обязательной сдаче ДНК-образцов для военных

© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Обязательная сдача ДНК-материала военнослужащему при подписании контракта с ВС РФ является хорошей идеей. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

С соответствующим предложением выступила глава АНО "Комитет семей воинов Отечества" Юлия Белехова. По ее словам, сегодня в комитет поступает много обращений по пропавшим без вести в зоне СВО военнослужащим, и приходится тратить значительное время на сбор анализов, поиск родственников. Белехова отметила, что такая норма поможет и в установлении отцовства ребенка, который родился у пары, не успевшей оформить брак.

"То, о чем вы говорили, является очень важным для конкретных людей и семей. И установление отцовства, и решение ряда других вопросов с общего материального характера. Поэтому обязательно поручу соответствующим структурам, чтобы подумали о том, что вы предложили. Это такие вещи тонкие, но я думаю, что они защищают интересы наших ребят, которые воюют и решают сверхсложные, опасные задачи на линии боевого соприкосновения. Сдача ДНК, на мой взгляд, это хорошее предложение, но, безусловно, необходимо обсудить вопрос со специалистами, которые работают в данной области", - указал Путин.