РЖД запускают пассажирское сообщение с Китаем и КНДР

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"Российские железные дороги" (РЖД) запускают пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем и КНДР после его временной приостановки в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Соответствующее сообщение холдинг разместил в Telegram-канале.

"С вводом графика движения на 2024-2027 годы возобновляется курсирование международных поездов №402/401 Суйфэньхэ - Гродеково формирования Китайских железных дорог и № 645/646 сообщением Туманган - Хасан формирования Министерства железных дорог КНДР", - следует из сообщения.

Уточняется, что поезд № 402/401 Суйфэньхэ - Гродеково будет курсировать с 15 декабря ежедневно: из Суйфэньхэ в 10:00, а из Гродеково в 17:43. Поезд № 645/646 сообщением Туманган - Хасан вернется в расписание 16 декабря и будет отправляться три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам: со станции Туманган в 12:00, со станции Хасан в 15:30.