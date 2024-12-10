Фадеев предложил ввести "интегральную оценку" знаний выпускников

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Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев выступил с предложением о применении в отношении выпускников школ "интегральной оценки" знаний, которая оценивала бы знания по всему комплексу изучаемых предметов.

"ЕГЭ, по сути, является вступительными экзаменами в университеты. У нас сейчас нет интегральной оценки знаний, полученных школьникам по всему спектру предметов. Старшеклассники и их родители фокусируются только на тех дисциплинах, по которым планируют сдавать ЕГЭ. Часть учебных предметов оказываются второстепенными и ненужными", - заявил он в ходе заседания СПЧ с участием президента России Владимира Путина.

Фадеев отметил, что "необходимо побуждать учеников к освоению всей школьной программы". "Нужна некая интегральная оценка знаний выпускников, например, средний балл, как это было в СССР", - указал он.