Лукашенко охарактеризовал Сирию как "полигон для испытаний"

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Сирию в свое время сделали полигоном для испытаний, превратив в арену "для противостояния крупных государств".

"Все смешалось - экономика и прочее, и началась эта драка", - приводит его слова БелТА. После "подключились незаконные вооруженные формирования", хотя Башара Асада поддерживали Иран, Россия и Белоруссия, указал Лукашенко.

Он также отметил, что до конфликта на Украине ситуацию в Сирии стабилизировали, там "можно было жить и работать".