Путин: достаточное количество "Орешника" исключает необходимость применения ядерного оружия

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Достаточное количество "Орешника" фактически исключает необходимость применения ядерного оружия. На это обратил внимание президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

"Мы не ужесточаем ядерную доктрину, мы ее совершенствуем. А так, по большому счету, нам теперь нужно совершенствовать не ядерную доктрину, а "Орешник", - указал глава государства.

По его словам, "достаточное количество этих современных систем оружия ставит на грань практически отсутствия необходимости применения ядерного оружия". В этой связи РФ ведет себя достаточно аккуратно и сдержанно по всем направлениям, отметил Путин.

"Но там, где нужно, проявляем необходимую волю на государственном уровне и на уровне граждан РФ, которые живут здесь и хотят, чтобы здесь жили их дети, считают Россию своей Родиной", - заключил он.