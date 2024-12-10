Рейтинг партии Шольца достиг наивысшего значения с октября 2023 года

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Рейтинг Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которую возглавляет канцлер ФРГ Олаф Шольц, вырос за неделю на 1 процентный пункт (п.п.) и достиг наиболее высокого значения за последние 14 месяцев. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild.

Как отмечается, за социал-демократов готовы отдать свой голос 17% избирателей. При этом партия находится всего на третьей позиции в рейтинге популярности политических сил ФРГ. Лидерство сохраняет консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Его по-прежнему поддерживают 31,5% респондентов.

Второе место занимает правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с 19,5% (плюс 1 п.п.). "Зеленые" потеряли 1,5 п.п. и заручились поддержкой всего 11,5% опрошенных немцев. "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (BSW), лидер которого выступает против поставок оружия Украине и санкций против России, получает 8% (плюс 0,5 п.п.). Свободную демократическую партию Германии (СвДП) поддерживают лишь 4,5% опрошенных (без изменений), Левую партию - только 3% (минус 0,5 п.п.).

Таким образом, вместе блок ХДС/ХСС и "зеленые" набрали 43%: этого недостаточно для большинства в правительстве.

Опрос проводился в период с 6 по 9 декабря среди 2 004 германских граждан.