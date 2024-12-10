Си Цзиньпин: в торговых войнах не бывает победителей

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Председатель КНР Си Цзиньпин призвал США нормализовать двусторонние отношения и не допускать торговой войны.

"Тарифные, торговые и научно-технологические войны идут вразрез с тенденциями истории и закономерностями экономики, победителей в них не будет", - сказал он при общении с представителями ряда международных экономических организаций, передает Центральное телевидение Китая.

Си Цзиньпин выразил надежду, что Вашингтон будет сотрудничать с Пекином с целью направить двусторонние отношения в русло "стабильного, здорового и устойчивого развития". По его словам, Китай, в свою очередь, готов поддерживать диалог с Соединенными Штатами, расширять сотрудничество и "контролировать разногласия".