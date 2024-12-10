"Анкетолог": 49% жителей России хотя бы раз отмечали Новый год в одиночестве

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Порядка 49% опрошенных жителей России хотя бы раз в жизни отмечали Новый год в одиночестве. Об этом свидетельствуют данные исследования Института общественного мнения "Анкетолог", которые приводит ТАСС.

"Отмечать Новый год в одиночестве хотя бы раз в жизни приходилось 49% опрошенных россиян. Для 62% это оказалось спонтанным событием, для 38% это было заранее спланированное решение. Из тех (51%), кто ни разу не отмечал этот праздник один, 18% хотели бы отпраздновать его в одиночку сознательно", - следует из материалов соцслужбы.

Уточняется, что 38% граждан отмечали Новый год в одиночестве один раз, два-три раза - 42%, более трех раз - 20%. При этом 76% опрошенных находились в этот момент дома, 15% на работе, 5% в путешествии. Наиболее распространенными причинами празднования Нового года в одиночестве стали обстоятельства (44%), личные предпочтения (27%), расстояние от семьи или друзей (20%).

Согласно результатам исследования, большинство соотечественников в этот день смотрели телевизор (63%), спали (19%), работали (11%). Отмечая Новый год в одиночестве, участники опроса чувствовали себя грустно (35%), нейтрально (33%), спокойно (30%). Вместе с тем 56% респондентов не видят ничего страшного в том, чтобы отметить Новый год одним.

Опрос проводился с 2 по 5 декабря среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.