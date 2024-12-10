Названы самые популярные имена для детей в Москве

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Жители столицы в 2024 году чаще всего давали мальчикам имя Михаил, а девочкам - София. Об этом сообщила начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева в интервью ТАСС.

"Чаще всего мальчикам в этом году давали имя Михаил, с начала года в городе зарегистрировали более 2,2 тыс. детей с таким именем. Примечательно, что более чем за 30 лет имя Александр уступило первенство всего лишь второй раз. В 2012 году его опередило имя Артем. И сейчас на первом месте Михаил, на втором - Александр, а на третьем - Лев", - сказала собеседница агентства.

По ее данным, среди мужских имен популярностью также пользовались Максим, Марк, Иван, Артем, Матвей. А девочек за 11 месяцев текущего года чаще всего называли София, детей с этим именем зарегистрировано более 1,8 тыс. Кроме того, в топ-3 Анна и Мария, а в десятку вошли Ева, Виктория, Василиса, Варвара, Александра, Полина и Алиса.

Среди необычных мужских имен за 11 месяцев уходящего года - Ярополк, Ромео, Пересвет, Люцифер, Сократ, Грач, Мираж. Необычными женскими именами стали Федора, Сирена, Светозара, Владимира, Властелина, Европа, Ива, Клеопатра, Луна, Муза, Нева, Кристалл, Сахар.

Уханева также уточнила, что с начала 2024 года среди родившихся детей - 48% девочек и 52% мальчиков.