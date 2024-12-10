Сингх заявил, что Индия неизменно поддерживает Россию

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Глава Минобороны Индии Раджнатх Сингх на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что его страна неизменно оказывала поддержку России и намерена продолжать делать это в будущем.

По его словам, "дружба между Индией и Россией выше самой высокой горы и глубже самого глубокого океана". "Индия всегда поддерживала своих российских друзей и будет продолжать делать это в будущем", - приводит слова Сингха индийское оборонное ведомство.

Отмечается, что министр также "передал президенту Путину теплые приветствия премьер-министра Нарендры Моди".

По информации МО Индии, в ходе встречи с главой российского государства "Сингх обсудил различные вопросы двустороннего оборонного сотрудничества". Собеседники подтвердили, что "партнерство между двумя странами имеет огромный потенциал, а совместные усилия проложат путь к замечательным результатам".

Сингх прибыл с визитом в Россию 8 декабря. Он принял участие в церемонии передачи ВМС Индии фрегата проекта 11356 Tushil 9 декабря в Калининграде. Ранее в Москве состоялось 21-е заседание российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству под совместным председательством Сингха и главы Минобороны России Андрея Белоусова.