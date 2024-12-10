Суточные потери ВСУ на курском направлении составили более 200 военных

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Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении составили более 200 военных. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"За прошедшие сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены 8 боевых бронемашин, 4 автомобиля и 2 миномета", - указали в российском оборонном ведомстве.

Согласно данным МО РФ, всего с начала боевых действий на курском направлении противник потерял свыше 39 660 военнослужащих, 234 танка, 171 боевую машину пехоты, 123 бронетранспортера, 1 249 боевых бронемашин.