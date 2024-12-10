Меркель назвала поставки в ФРГ российского газа давней взаимовыгодной традицией

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Поставки российского природного газа в ФРГ являются давней традицией, они были выгодны для обеих сторон. На это обратила внимание экс-канцлер Германии Ангела Меркель в эфире телеканала France 2

"Торговля газом с Россией имеет давние традиции. Она началась во времена холодной войны и продолжалась в период моего пребывания у власти. Не думаю, что это было ошибкой, поскольку мы имели российское топливо по выгодной цене", - отметила политик.

Она акцентировала, что "это была беспроигрышная ситуация для обеих сторон". По словам Меркель, после начала конфликта на Украине Берлину "пришлось искать и закупать более дорогой газ в других местах, так как цены на него взлетели". "Но так было бы и в том случае, если бы мы прекратили закупать российский газ раньше, во время моего мандата. Я думаю, что это было хорошо - иметь наиболее дешевый газ", - указала она.

Меркель занимала пост канцлера ФРГ в период с 2005 по 2021 год.