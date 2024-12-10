Хибла Герзмава станет новой наставницей в шоу "Голос"

© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Первый канал начал съемки нового сезона вокального шоу "Голос". В одном из кресел наставников окажется оперная певица Хибла Герзмава, со ссылкой на пресс-службу вещателя сообщает ТАСС.

"Стартовали съемки нового сезона вокального суперпроекта "Голос", уже скоро зрители увидят его в эфире. Одно из кресел наставников вновь займет дебютант - это российская оперная дива Хибла Герзмава", - сказано в сообщении.

Другими наставниками шоу остаются Баста, Полина Гагарина и Антон Беляев. В качестве ведущей выступит Яна Чурикова.

Шоу "Голос" является российской версией формата телевизионного вокального конкурса The Voice, инициированного голландским продюсером. В эфире Первого канала выходит с октября 2012 года. Кроме того, с 2014 года выходит детский аналог "Голос. Дети", с 2018 года - "Голос. 60+".