Мишустин утвердил перечень проводящих экзамен по русскому для мигрантов госучреждений

© Донат Сорокин/ ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил перечень госучреждений, которые могут проводить экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ. В список включены 92 учреждения. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, в Москве будет принимать экзамен Московский центр качества образования, в Подмосковье - Государственный университет просвещения. В Таджикистане экзамен может принимать Московский центр качества образования, а в Узбекистане - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы.

В ноябре президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий передавать третьим лицам права и обязанности по проведению комплексного экзамена для мигрантов. До этого принимать их на договорной основе могли сторонние экзаменаторы.

Ранее правительство утвердило единую стоимость экзаменов для мигрантов на всей территории РФ. Так, стоимость экзаменов для получения гражданства составляет 2 950 рублей, для получения разрешения на временное проживание - 5 900 рублей, для получения разрешения на работу - 3 800 рублей.