Лидер сирийской оппозиции призвал мир не бояться новой Сирии

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Мир не должен бояться новой Сирии, которая будет возрождена при новом руководстве. С таким заявлением выступил лидер сирийской оппозиции Ахмед аш-Шараа в эфире телеканала Sky News.

"Их страхи излишни", - отметил он, отвечая на вопрос о том, каким будет его послание другим странам.

"Страх основывался на присутствии предыдущего режима, страна движется к развитию и восстановлению, она движется к стабильности", - сказал Ахмед аш-Шараа, заверив, что оснований для паники нет. "Страна будет заново отстроена", - подчеркнул он.

В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, после чего подразделения правительственных сил были выведены из столицы. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил о готовности к мирной передаче власти в республике.