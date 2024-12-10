Россия установила исторический рекорд по экспорту меда

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Экспорт меда из России в январе - ноябре 2024 года увеличился с на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более 4 тыс. тонн, установив исторический рекорд. Об этом информировал федеральный центр "Агроэкспорт".

"Согласно подсчетам экспертов, за период январь - ноябрь 2024 года поставки российского меда составили более 4 тыс. тонн. Это новый исторический рекорд: ранее за весь календарный год экспорт достигал отметки в 3,8 тыс. тонн. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост составил 43%", - следует из сообщения.

Основными странами - импортерами российского меда в текущем году в натуральном выражении являются Словакия, Сербия и Китай.